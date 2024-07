“La nostra nazione è stata fondata sul principio che non ci sono re in America. Siamo tutti uguali di fronte alla legge. Nessuno, nessuno è al di sopra delle leggi. Nemmeno il presidente degli Stati Uniti”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel suo discorso dopo la decisione della Corte Suprema sul caso dell’immunità a Donald Trump. “Con la decisione di oggi della Corte Suprema questo è cambiato. Da tutti i punti di vista la decisione di oggi stabilisce che non ci sono limiti a ciò che il Presidente può fare. Questo è un nuovo principio fondamentale”