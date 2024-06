Smaltita la delusione dell’Italia di Spalletti sull’erba di Berlino, ora è tempo di concentrarsi sull’erba di Londra: domani, lunedì 1 luglio, è il giorno dell’esordio del numero 1 al mondo a Wimbledon 2024. L’azzurro Jannik Sinner al primo turno dei Championships si trova di fronte Yannick Hanfmann. Il tedesco, numero 95 al mondo ma specialista dell’erba, è il primo ostacolo nella corsa di Sinner verso la finale. Il primo di tanti: al secondo turno potrebbe incontrare Matteo Berrettini, in semifinale potrebbe esserci la rivincita con Carlos Alcaraz. Il match d’esordio però è sempre molto delicato: Sinner viene dall’iniezione di fiducia della vittoria ad Halle e ha avuto una settimana di tempo per saggiare l’erba di Wimbledon, allenandosi anche con Novak Djokovic. Proprio Djokovic lo sconfisse un anno fa in semifinale. Il miglior risultato finora di Sinner a Wimbledon.

Quando gioca Sinner contro Hanfmann

Il confronto tra Sinner e Hanfmann non è un inedito: i due si sono affrontati un anno fa agli Us Open, sempre al primo turno dello Slam. Un precedente che sa di buon auspicio: Sinner vinse con un facile 6-3 6-1 6-1. Quella sua avventura americana però si fermò già agli ottavi, contro Alexander Zverev. Sull’erba Hanfmann sarà un avversario più ostico, ma la speranza del numero 1 al mondo è che sia la prima battaglia di una serie lunga due settimane. Quando gioca? Nel tardo pomeriggio di lunedì 1 luglio: il match è in programma come terzo e ultimo match sul Campo 1. Prima ci saranno in campo Kovacevic-Medvedev (alle ore 14.00 italiane) e Bektas–Sabalenka. Sinner quindi non inizierà a giocare prima delle ore 18, verosimilmente un po’ più tardi.

Sinner-Hanfmann, dove vederla in tv e streaming

La 137esima edizione di Wimbledon, in programma dal primo al 14 luglio, viene trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con le altre sfide più interessanti: su questo canale dovrebbe essere trasmesso il match tra Sinner e Hanfmann. Sky Sport Wimbledon ha sei canali dedicati (dal 252 al 257 del telecomando) con tutti gli altri campi.