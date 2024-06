Jannik Sinner e Novak Djokovic si preparano per un’ora di allenamento insieme: una prova cruciale per il serbo che vuole testare le condizioni del suo ginocchio dopo l’operazione al menisco post Roland Garros. Le sensazioni di Djokovic sono positive, la sua determinazione è chiara: “Giocherò solo se posso vincere”. L’allenamento di domani, giovedì 27 giugno, sarà decisivo per confermare la sua partecipazione a Wimbledon. Si tratterebbe di un recupero lampo per il campione serbo, che nessuno aveva nemmeno pronosticato dopo l’intervento chirurgico.

Il sorteggio di Wimbledon

Il sorteggio del tabellone dei Championships avverrà venerdì 28 giugno alle ore 10 di Londra (le 11 in Italia). Jannik Sinner e Novak Djokovic, le prime due teste di serie del torneo, saranno inseriti agli apici del tabellone. Questo significa che un eventuale scontro tra l’azzurro e il serbo potrà avvenire solo in finale. Per Sinner, che ha subito sconfitte da Djokovic nelle ultime due edizioni di Wimbledon (ai quarti di finale nel 2022 e in semifinale l’anno scorso), l’obiettivo è chiaro: superare finalmente il campione serbo per coronare il sogno di vincere lo Slam più prestigioso. Dopo l’iniezione di fiducia arrivata con il trionfo di Halle da numero 1 al mondo, allenarsi con Djokovic per Sinner è il modo migliore per cominciare a prendere feeling con i campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club.

L’allenamento: un test fondamentale

L’allenamento rappresenta però un banco di prova decisivo soprattutto per Djokovic. Dopo l’intervento chirurgico al menisco, il serbo sta affrontando un recupero meticoloso, supportato anche da una vistosa fasciatura al ginocchio. La sessione di allenamento sarà fondamentale per capire se il serbo sarà davvero in grado di competere ad alti livelli. Nel suo percorso di recupero, Djokovic ha ricevuto il sostegno di Taylor Fritz, che ha vissuto un’esperienza simile nel 2021: l’americano partecipò a Wimbledon subito dopo un infortunio al menisco. Fritz ha condiviso con Djokovic le strategie e gli accorgimenti necessari per affrontare il torneo con fiducia e senza rischi eccessivi.

Djokovic verso la decisione finale

Le sensazioni sono positive: tutte le strade portano verso la partecipazione di Djokovic ai Championships. L’allenamento con Sinner potrebbe essere l’ultimo tassello per confermare la sua presenza. È difficile pensare che Djokovic possa ritirarsi dopo essere stato inserito nel tabellone di Wimbleond: per questo è lecito pensare che l’annuncio definitivo arriverà dopo aver valutato attentamente le sue condizioni fisiche post-allenamento. Wimbledon è alle porte e la tensione è palpabile. I riflettori sono puntati su Djokovic e Sinner: il loro allenamento insieme non sarà solo un test fisico, ma anche un inizio anticipato del torneo più prestigioso del tennis.