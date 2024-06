L’attesa è finita. A poco più di 72 ore dall’inizio di Wimbledon, nella giornata di oggi – venerdì 27 giugno – è andato in scena il sorteggio del terzo Grande Slam della stagione (che si disputerà dal 1° al 14 luglio). Oltre a Jannik Sinner, sono altri 14 gli italiani in gara: oltre all’altoatesino, sotto i riflettori anche Novak Djokovic – che è tornato ad allenarsi dopo l’operazione al ginocchio e parteciperà alla competizione – e Carlos Alcaraz, campione in carica. Il numero 1 del Ranking Atp dovrà vedersela con il tedesco Yannick Hanfmann, numero 95 al mondo.

Con il rientro nei giochi di Novak Djokovic, Alcaraz rappresenta una vera e propria insidia, essendo scivolato al terzo posto nel Ranking Atp. Sorteggiato nella parte alta del tabellone, il tennista spagnolo potrebbe incrociare il cammino di Jannik Sinner in una possibile semifinale.

Il tabellone di Jannik Sinner

Dunque, l’avventura di Sinner a Wimbledon si aprirà con la sfida Yannick Hanfmann. Nella speranza di poter passare i primi turni – dove potrebbe vedersela con il connazionale Berrettini, dagli ottavi di finale in poi sono diverse le possibili combinazioni per Sinner. Medvedev o Dimitrov ai quarti; in semifinale potenzialmente uno tra Alcaraz, Ruud e Paul. Qualora il tennista italiano dovesse riuscire a qualificarsi per l’atto finale, potrebbe sfidare uno tra Djokovic e Zverev.

R1: Hanfmann

R2: Berrettini / Fucsovics

R3: Griekspoor / Carreño / Kecmanovic

R4: Jarry / Shelton / Shapovalov

QF: Medvedev / Dimitrov

SF: Alcaraz / Ruud / Paul

F: Djokovic / Zverev

Il sorteggio degli italiani

Jannik Sinner – Yannick Hanfmann

Lorenzo Musetti – Constant Lestienne

Matteo Arnaldi – Frances Tiafoe

Lorenzo Sonego – Mariano Navone

Flavio Cobolli – Rinky Hijikata

Luciano Darderi – Jan Choinski

Luca Nardi – Tomas Martin Etcheverry

Matteo Berrettini – Marton Fucsovics

Fabio Fognini – Dominik Koepfer

Mattia Bellucci – Ben Shelton

Jasmine Paolini – Sara Sorribes Tormo

Lucia Bronzetti – Leylah Fernandez

Elisabetta Cocciaretto – Anca Todoni

Martina Trevisan – Madison Keys

Sara Errani – Linda Noskova

I possibili quarti di finale

Singolare maschile:

Sinner (1) – Medvedev (5)

Alcaraz (3) – Ruud (8)

Rublev (6) – Zverev (4)

Hurkacz (7) – Djokovic (2)

Singolare femminile:

Swiatek (1) vs Vondrousova (6)

Rybakina (4) vs Pegula (5)

Zheng (8) vs Sabalenka (3)

Paolini (7) vs Gauff (2)

Wimbledon 2024, il programma completo (orario italiano)

– 1° turno (maschile e femminile) – lunedì 1 luglio, dalle ore 12

– 1° turno (maschile e femminile) – martedì 2 luglio, dalle ore 12

– 2° turno (maschile e femminile) – mercoledì 3 luglio, dalle ore 12

– 2° turno (maschile e femminile) – giovedì 4 luglio, dalle ore 12

– 3° turno (maschile e femminile) – venerdì 5 luglio, dalle ore 12

– 3° turno (maschile e femminile) – sabato 6 luglio, dalle ore 12

– ottavi di finale (maschile e femminile) – domenica 7 luglio, dalle ore 12

– ottavi di finale (maschile e femminile) – lunedì 8 luglio, dalle ore 12

– quarti di finale (maschile e femminile) – martedì 9 luglio, dalle ore 14

– quarti di finale (maschile e femminile) – mercoledì 10 luglio, dalle ore 14

– semifinali femminili – giovedì 11 luglio, dalle ore 14.30

– semifinali maschili – venerdì 12 luglio, dalle ore 14.30

– finale femminile – sabato 13 luglio, ore 15

– finale maschile – domenica 14 luglio, ore 15

Wimbledon 2024, il tabellone completo (maschile e femminile)

????????Wimbledon 2024 – il tabellone maschile pic.twitter.com/fm0hmBdUHO — TeIegrammiDiTennis (@TelDiTen) June 28, 2024

Il tabellone femminile completo di Wimbledon ???? pic.twitter.com/kfGHAu7KOv — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) June 28, 2024



Wimbledon 2024, dove vedere in tv e streaming

L’edizione numero 137 di Wimbledon sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1 al 14 luglio.