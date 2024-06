La Svizzera è stata colpita da violenti nubifragi, che hanno causato la morte di due persone, per via di una frana, in Val Bavona, nel territorio del Comune di Cevio, nel Canton Ticino (e un’altra risulta dispersa). Danni anche lungo il fiume in bassa Valmaggia, dove ieri per ore è saltata l’elettricità. Nel video il ponte di Visletto crollato.

Video Facebook/Luis Landrini