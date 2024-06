La Sprint race di Assen conferma lo stato di assoluto dominio di Pecco Bagnaia: sul circuito olandese il pilota Ducati vola nella gara corta. Prima la pole con il record della pista, poi il primo posto nella Sprint e tutto in poche ore. Ora, l’occasione di vincere nella gara di domani – domenica 30 giugno – per chiudere in bellezza il weekend. E intanto Bagnaia accorcia già su Martin nella classifica generale (-15).

La Ducati che verrà: Bagnaia top, Marquez che combini?

Pecco è super, Marquez un po’ meno. La nuova coppia Ducati – per la prossima stagione – sta attraversando due momenti completamente diversi, soprattutto da un punto di vista mentale. Bagnaia ha ritrovato energia e fiducia, il pilota spagnolo cade per la seconda volta ad Assen e, durante la Sprint, è costretto a ritirarsi dopo due giri. Sul podio, insieme al campione del mondo, anche Jorge Martin e Vinales, quarto Bastianini e quinto Di Giannantonio. Paura per Aleix Espargaro sul finale che, proprio a pochi metri dal traguardo, perde il controllo della moto e cade rovinosamente nella ghiaia.

Moto Gp Assen, l’ordine d’arrivo

1. Francesco Bagnaia

2. Jorge Martin

3. Maverick Vinales

4. Enea Bastianini

5. Fabio Di Giannantonio

6. Brad Binder

7. Fabio Quartararo

8. Alex Marquez

9. Franco Morbidelli

10. Pedro Acosta

11. Marco Bezzecchi

12. Miguel Oliveira

13. Jack Miller

14. Joan Mir

15. Augusto Fernandez

16. Johann Zarco

17. Raul Fernandez

18. Takaaki Nakagami

19. Alex Rins

20. Aleix Espargaro

21. Lorenzo Savadori

22. Luca Marini

23. Marc Marquez