Fenomenale Pecco Bagnaia. Nelle qualifiche di Assen il pilota Ducati conquista la pole position e registra il record della pista. 1:30.540 è il tempo da battere (migliorando, tra le altre cose, quello del giorno). Una prestazione che ha lasciato a bocca aperta anche gli avversari: “Pecco oggi è di un altro livello, incredibile il suo tempo…”. Queste le parole di Jorge Martin che non ha potuto fare nulla contro il suo avverario. Con Bagnaia, in prima fila anche Martin e Vinales. Quarto Alex Marquez seguito da Espargaro, Di Giannantonio e Marc Marquez. Bastanini e Bezzecchi chiudono rispettivamente all’11esimo e 15esimo posto. Alle ore 15 in programma la Sprint Race.

Martin, tutto per 81 millesimi

Un ritardo davvero minimo sul traguardo che è costato caro a Jorge Martin. Davanti a sé, però, lo spagnolo ha trovato un Pecco Bagnaia indomito e affamato di una pole che mancava da nove gare. Durante la gara, Espargaro (arrivato quinto) ha lasciato trasparire tutto il proprio disappunto nei confronti di Marc Marquez – con alcuni gestacci – in seguito a un tentativo di sorpasso poco sensato e fuori misura. Il prossimo pilota Ducati ha terminato la sua corsa finendo nella ghiaia e posizionandosi settimo.

Moto Gp, l’ordine d’arrivo

Francesco Bagnaia (Ducati)

Jorge Martin (Ducati)

Maverick Vinales (Aprilia)

Alex Marquez (Ducati)

Aleix Espargaro (Aprilia)

Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Marc Marquez (Ducati)

Franco Morbidelli (Ducati)

Brad Binder (KTM)

Pedro Acosta (GasGas)

Enea Bastianini (Ducati)

Raul Fernandez (Aprilia)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Jack Miller (KTM)

Marco Bezzecchi (Ducati)

Alex Rins (Yamaha)

Miguel Oliveira (Aprilia)

Lorenzo Savadori (Aprilia)

Johann Zarco (Honda)

Joan Mir (Honda)

Luca Marini (Honda)

Augusto Fernandez (GasGas)

Takaaki Nakagami (Honda)