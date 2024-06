“Negli ultimi giorni più persone mi hanno riferito che Horner ha fatto di tutto per non farmi guidare ed evitare che l’evento venisse filmato. Allora ho pensato, perché non dirmelo in faccia? Le cose non devono andare così secondo me. Mi ha deluso“. Questo l’attacco di Jos Verstappen – padre di Max – nei confronti del Team Principal della Red Bull Christian Horner. Secondo quanto riportato dal De Telegraaf, infatti, Horner avrebbe impedito a Verstappen Sr. di guidare una RB8 – utilizzata da Sebastian Vettel negli anni ’10 – nella parata organizzata prima della partenza del Gp d’Austria in programma domenica, 30 giugno (dove vedere in tv e streaming).

Il silenzio (e il clima di tensione) in Red Bull

E la Red Bull? Nella scuderia austriaca regna il silenzio più totale: nessun commento sulla questione Verstappen Sr.-Horner. E la situazione non è sicuramente delle migliori: una crepa tra i due che non si è ancora ricucita. Con il rischio che rimanga così per sempre. Il presunto scandalo del Team Principal e l’addio di Adrian Newey non hanno di certo migliorato il legame, già di per sé compromesso. Nel frattempo, però, Max sembrerebbe intenzionato a proseguire il sodalizio con Red Bull. Perché, nonostante tutto, la vittoria rimane l’unica costante.