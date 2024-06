Nel bel mezzo di un rivoluzionario mercato piloti, la MotoGp torna in pista dopo quasi un mese di distanza dal Mugello. Si riparte dal Gran Premio di Assen, in Olanda, per l’ottava gara stagionale. Si tratta del circuito più longevo nella storia del Motomondiale: dal 1949, infatti, l’unica eccezione è stata l’edizione saltata del 2020 a causa della pandemia. E non è l’unica curiosità. Fino al 2015 la gara di Assen veniva disputata di sabato: quando si corse la prima gara, infatti, il rettilineo principale passava davanti alla chiesa del villaggio. Per motivi religiosi quindi si decise di non correre di domenica: una scelta che si è poi trasformata in pura tradizione. Per settimane nell’ambiente della MotoGp si è parlato solo del 2025 e dei nuovi equilibri all’orizzonte: ora è tempo di tornare a concentrarsi sulla pista, perché in palio c’è il Mondiale 2024.

Gli orari del weekend in Olanda

Venerdì 28 giugno le sessioni di prove libere delle tre categorie, con la MotoGp che chiuderà la giornata alle ore 15, quando i tempi sono già decisivi per l’accesso alla Q2. Sabato 29 giugno giornata di qualifiche e nel pomeriggio la Sprint della MotoGp, sempre alle ore 15. Domenica 30 giugno i gran premi delle tre classi: la MotoGp alle tradizionali ore 14, preceduta dalle gare di Moto3 e Moto2.

Dove Seguire in Tv il Gran Premio

Gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming Now possono seguire in diretta tutte le sessioni e le gare del Gp d’Olanda ad Assen. Canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp, disponibili anche in streaming su SkyGo. Per seguire il weekend di MotoGp in chiaro invece c’è TV8: offrirà la diretta delle qualifiche e della Sprint di MotoGp il sabato. Eccezionalmente anche le gare di tutte e tre le classi la domenica saranno in diretta su TV8. Di seguito il palinsesto completo.

Il programma del weekend (Sky e Now)

Venerdì 28 giugno – DIRETTA

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 29 giugno – DIRETTA

Ore 8.35: Moto3 – prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 12.10: Moto E – Race 1

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Domenica 30 giugno – DIRETTA

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 14: MotoGP – gara

Il programma del weekend (TV8)

Sabato 29 giugno– DIRETTA

Ore 10.50: MotoGP – qualifiche

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.45: Moto2 – qualifiche

Ore 15.00: MotoGP – Sprint

Domenica 30 giugno– DIRETTA

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 14: MotoGP – gara