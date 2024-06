La difesa azzurra lucida e reattiva come il presidente Usa Joe Biden. È questa una delle immagine più iconiche che animano i social dopo l’imbarazzante eliminazione dell’Italia dagli Europei. La sconfitta per 2 a 0 contro la Svizzera lascia tanta amarezza per la prestazione inguardabile, ma l’ironia come sempre è la miglior cura. E allora c’è chi cita Boris: “I toscani hanno devastato questo Paese”. Un chiaro riferimento al ct Luciano Spalletti. Ma c’è pure chi già sogna di vedere un altro toscano sulla panchina dell’Italia: Max Allegri. Con lui ai Mondiali di corto muso si potrebbe battere anche il Brasile, stando ai sogni dei social. C’è anche qualcuno che scaccia la delusione pensando al prossimo futuro: da lunedì comincia Wimbledon, ora tutte le speranze sono sulle spalle di Jannik Sinner.

16 luglio 2026 brasile italia 0-1 (Gabbia 88) pic.twitter.com/tZUh9GkXtd — • (@cosimofcj) June 29, 2024