Solo un risultato a disposizione per continuare il proprio cammino, la vittoria. Si torna a Berlino per una partita da dentro o fuori. L’Italia si gioca tutto contro la Svizzera nell’ottavo di finale di Euro 2o24. Classificati come seconda del gruppo B, gli Azzurri affronteranno l’altra squadra posizionata al secondo posto del gruppo A. All’Olympiastadion, Luciano Spalletti cambia un’altra volta l’11 titolare con alcune sorprese dal 1′. Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre.

Svizzera-Italia, le formazioni ufficiali

Come preannunciato nelle ultime ore, il ct Luciano Spalletti è stato costretto all’ennesima rivoluzione a causa della squalifica di Riccardo Calafori e dell’infortunio di Dimarco. Si torna, dunque, alla difesa a 4 davanti a Donnarumma: coppia difensiva inedita formata da Bastoni e Mancini (al suo esordio). Sulle fasce spazio ai confermati Di Lorenzo e Darmian; centrocampo a 3 con Fagioli al posto di Jorginho e Barella–Cristante come mezzali. Tridente offensivo composto da Chiesa, El Shaarawy e Scamacca.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. Allenatore: Luciano Spalletti.

Svizzera (3-4-2-1): Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder; Vargas, Ndoye; Embolo. Allenatore: Murat Yakin.