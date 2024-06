“Ennesimo gesto di arroganza e di mancanza di rispetto per i cittadini che hanno chiesto il cambiamento da parte di Bruxelles e dei burocrati europei che hanno riconfermato la von der Leyen in una squadra con la sinistra e i socialisti che hanno fatto tanti danni in questi anni”. Così Matteo Salvini commenta in un video le nomine Ue che hanno visto la riconferma a guida della Commissione Ue di Ursula von der Leyen e poi la nomina del socialista Antonio Costa a guida del Consiglio europeo e quella di Kaja Kallas come Alto rappresentante per la Politica estera.

“Come Lega stiamo lavorando a un grande gruppo alternativo che porti nei Palazzi di Bruxelles la voglia di cambiamento che milioni di italiani ed europei hanno chiesto con il voto. È stato un colpo di Stato e la democrazia ci impone di reagire con tutti i mezzi possibili”, ha proseguito Salvini nel videomessaggio.