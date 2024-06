È solo un adolescente con l’apparecchio e un ciuffo sbarazzino ma, in campo, Lamine Yamal è pronto a battere – per l’ennesima volta – un nuovo record. All’età di 16 anni e 337 giorni, l’esterno del Barcellona diventerà il calciatore più giovane di sempre a giocare in un Europeo. E lo farà a Euro 2024 in Germania con la maglia della Spagna. Imprescindibile per il gioco di De La Fuente (2 reti e 4 assist in 7 presenze), il giovanissimo Yamal sarà anche l’avversario dell’Italia di Luciano Spalletti: dopo aver riscritto qualsiasi primato in maglia blaugrana, ora tenterà lo stesso con la Roja.

Il primato, che verrà superato a breve dal talento spagnolo, appartiene a Kacper Kozłowski, calciatore polacco. L’allora 17enne (e 246 giorni) fece registrare il record a Euro2020. Per Yamal sarà doppia gioia: non sarà “solo” il più giovane di sempre, ma anche il primo e unico 16enne nella storia dell’Europeo.

Euro 2024, il calendario della Spagna

Inserita nel girone B con Italia, Croazia e Albania la nazionale spagnola farà il suo esordio nella competizione il prossimo 15 giugno.

Spagna-Croazia (15 giugno, ore 18.00)

Spagna-Italia (20 giugno, ore 21)

Albania-Spagna (24 giugno, ore 21)