Violenza per accaparrarsi gli affari durante la festa patronale di Sant’Antonio. Due giostrai di Taurianova, in Calabria, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai Carabinieri per estorsione, lesioni e danneggiamento ai danni di un collega. Tutto è iniziato con minacce e intimidazioni per convincere la vittima a non montare la sua giostra in Piazza Fava: “Tu qua non devi montare“, hanno intimato al collega. Ma di fronte al rifiuto, i due fratelli sono passati alle vie di fatto, aggredendolo brutalmente a colpi di bastone.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno immortalato la violenza del pestaggio, avvenuto il 6 giugno scorso. Grazie a queste prove, alle testimonianze dei presenti e alla denuncia della vittima, i Carabinieri hanno arrestato i due aggressori, che si trovano ora ai domiciliari.

Non è la prima volta che i due fratelli tentano di eliminare la concorrenza con la violenza. Già nel 2023 avevano minacciato la stessa vittima per impedirle di partecipare alla festa. Per questo episodio dovranno rispondere dei reati di estorsione, lesioni e danneggiamento: ora si trovano ai domiciliari in attesa del processo.