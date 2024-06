“È finita, Paul Pogba non esiste più. Non so più chi sono. Il calcio era la mia vita, e la mia passione. Ma ora sembra che mi sono perso. Tutto ciò che ho costruito nella mia carriera professionistica mi è stato tolto”. Anche quando non gioca, il centrocampista della Juventus fa sempre parlare di sé. Ma queste dichiarazioni risalgono a una vecchia intervista del 2022 ad Al-Jazeera. Eppure, il nome del Polpo è tornato di moda. Anche per colpa di TikTok. Media e social impazziti: Pogba ha voluto fare chiarezza.

L’algoritmo di TikTok

Perché si è tornati a parlare di Pogba? Un effetto a cascata che si è riversato anche sui social: dalla furba ripresa di hietip.sports (che ha ritagliato il breve pezzo dell’intervista) all’algoritmo di TikTok che è letteralmente impazzito. Negli ultimi giorni, la homepage è stata invasa da video editati che riprendono le parole del francese per creare contenuti acchiappa like e “nostalgici”. Il The Guardian Nigeria ha seguito l’onda e da lì la maggior parte dei media europei.



“Vecchie interviste per fare click”

A rompere il silenzio ci ha pensato il diretto interessato con una storia Instagram per smentire le dichiarazioni choc che stanno facendo il giro del web. “Vecchi commenti sarcastici ritratti ingannevolmente come “genuini e recenti” per generare click. Sono ancora vivo ragazzi non preoccupatevi”.



La nuova vita di Pogba dopo la squalifica per doping

Era tornato alla Juventus per vivere una seconda vita calcistica. Un’avventura che, di fatto, non è mai ricominciata. Tanto, troppe aspettative intorno a un giocatore che ha deluso le attese: un ritorno a Torino che, di fatto, è come se non ci fosse mai stato. Dopo i numerosi infortuni che l’hanno tenuto fermo per una stagione intera, arriva la squalifica per positività al testosterone riscontrata prima di Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto. Prima la sospensione, poi la squalifica vera e propria di quattro anni dal Tribunale Nazionale Antidoping. Nelle ultime settimane sono spuntati dei retroscena riguardanti l’utilizzo di alcune pillole del benessere fornite – senza conoscerne le conseguenze – dalla 10X Health Systems, l’azienda del “guru della salute” Gary Brecka: l’ultima speranza alla quale aggrapparsi per poter fare ricorso. E nel frattempo, il centrocampista ha cominciato una carriera parallela nel mondo del cinema come attore: secondo Le Parisien, Pogba reciterà nel film “4 Zeros” del regista francese Fabien Onteniente.

Intanto la Juventus, sta aspettando il 30 giugno per poter rescindere il contratto senza perdere i vantaggi del Decreto crescita dopo che gli era stato ridotto lo stipendio al minimo sindacale. Il triste – ma giusto – epilogo di una carriera che si è smaterializzata lentamente, anche (ma non solo) per causa sua. E la vita da “popstar” continua.