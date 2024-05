La vicenda del caso doping riguardante Paul Pogba potrebbe prendere una piega inedita e, per certi versi, pericolosa…non solo per il francese. Il centrocampista della Juventus – risultato positivo al testosterone ad agosto 2023 e successivamente squalificato per quattro anni dal Tribunale Nazionale Antidoping – potrebbe giocarsi la sua “ultima” carta per diminuire quantomeno la sanzione. Secondo la tesi difensiva del centrocampista francese, che ha presentato appello al Tas di Losanna, le pillole ritenute responsabili della sua positività sarebbero state fornite dall’azienda americana 10X Health Systems del co-fondatore Gary Brecka, il “guru delle celebrità” famoso in tutta America. La notizia è stata rivelata dal Daily Mail, che aggiunge altri dettagli. Tra i clienti più illustri del guru della salute dei vip, infatti, spuntano anche i nomi di Cristiano Ronaldo, David Beckham e della modella Kendall Jenner.

10X Health Systems, l’azienda del “guru della salute” Gary Brecka

Un test per conoscere le proprie carenze fisiche e un ciclo di compresse consigliato dal co-fondatore Gary Brecka e dalla dottoressa Carrie Carda: sarebbe questo l’iter intrapreso da Pogba e da molti altri vip del mondo del calcio e dello spettacolo. L’azienda americana 10X Health Systems, infatti, rischia di finire al centro di polemiche che potrebbero interessare anche altri sportivi e vip. “Vogliamo accompagnarti in un viaggio di benessere che cambierà la tua vita in meglio e ti spingerà al livello successivo“: questo lo slogan e il leitmotiv dell’azienda con sede in Florida e a Beverly Hills, in California.

Nel caso specifico del centrocampista bianconero ci sono prove fotografiche: l’etichetta di almeno uno dei flaconi somministrati mostra chiaramente la dicitura con il nome dell’azienda in questione. Ad oggi, Carda e Brecka si sono rifiutati di commentare l’accaduto al Daily Mail. Sul foglio informativo, l’indicazione che potrebbe risultare decisiva in negativo per Pogba, confermando la sanzione nei confronti del centrocampista: “Si prega di notare che alcuni dei nostri servizi e prodotti non sono valutati e/o approvati dalla FDA“.

Non solo Pogba: tra i clienti diverse celebrità…e lo scatto con Beckham

“Guru della salute delle celebrità”. Così viene definitivo Brecka… e un motivo ci sarà. Pogba è solo uno degli ultimi personaggi pubblici entrati in contatto con il co-fondatore di 10X Health Systems. Sui social compaiono gli scatti con Cristiano Ronaldo e David Beckham. Anche qualche giocatore di NFL e la modella Kendall Jenner, secondo il Daily Mail, fanno parte della lunga lista dei clienti di Brecka.