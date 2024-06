Alzi la mano chi prima degli Europei aveva previsto che in un girone con Francia e Olanda a passare per prima sarebbe stata l’Austria. Invece è successo, al termine di 90 minuti finali assurdi che hanno rivoluzionato la classifica del Gruppo D. L’Austria ha battuto per 3 a 2 l’Olanda, costringendo gli Oranje a guadagnarsi gli ottavi solamente grazie al ripescaggio tra le migliori terze (già certo). Ancora più sorprendente il risultato di Francia–Polonia: i transalpini infatti non sono andati oltre l’1 a 1 contro una squadra già certa dell’eliminazione. Una leggerezza che ora può costare caro: la Nazionale di Didier Deschamps infatti finisce nella parte di tabellone dove ci sono già Portogallo (ipotetica avversaria ai quarti), Germania e Spagna. L’Austria invece finisce nella parte bassa del tabellone, dove in questo momento sono certe di un posto solamente Svizzera e Italia, che si affronteranno sabato alle ore 18 a Berlino.

Olanda-Austria 2-3 – È terminata 2-3 Olanda-Austria, gara giocata a Berlino. La squadra di Rangnick in vantaggio grazie a un autogol di Malen in avvio di partita. Nella ripresa il pareggio olandese con Gakpo al 47′, al 59′ Austria di nuovo avanti con un colpo di testa di Schmid. Il gol del 2-2 Oranjè è un capolavoro di Depay. All’80′ la rete del definitivo 3-2 realizzata da Sabitzer. L’Austria passa come prima nel girone con 7 punti. L’Olanda, ferma a 4 punti, è certa del ripescaggio ma agli ottavi affronterà la vincitrice di un altro girone.

Francia-Polonia 1-1 – La Francia non va oltre l’1-1 con la Polonia nell’ultima sfida del gruppo D di Euro 2024 al BVB Stadion di Dortmund. A segno su calcio di rigore i due grandi attaccanti, tanto attesi in questo europeo, Mbappè al 56′ e Lewandowski al 79′. Con questo pareggio la Francia chiude però solo al secondo posto del girone con 5 punti, mentre la Polonia termina ultima il suo torneo con un punto. I francese agli ottavi affronteranno la seconda classificata del Gruppo E: al momento è il Belgio.

Classifica finale del Girone D

Austria 6

Francia 5

Paesi Bassi 4

Polonia 1

Qui le classifiche live di tutti i gironi

Il calendario completo di Euro2024: dove vedere le gare in tv e in streaming

Il tabellone degli ottavi di finale

Spagna contro 3A/D/E/F

Germania contro 2C

Portogallo contro 3A/B/C

Francia contro 2E

———————-

1E contro 3A/B/C/D

Austria contro 2F

1C contro 3D/E/F

Svizzera contro Italia