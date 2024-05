Lontano dai campi per quattro anni a causa di una squalifica per doping – riscontrata dopo Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto – Paul Pogba intraprende una nuova carriera da attore in Francia. Secondo il quotidiano Le Parisien, infatti, il centrocampista della Juventus reciterà nel film “4 Zeros” del regista francese Fabien Onteniente. Avvistato lo scorso giovedì pomeriggio allo stadio Parc di Rueil-Malmaison (a Hauts-de-Seine), il calciatore era sul set in compagnia di altri due attori, Gérard Lanvin e Didier Bourdon.

La trama del film: il ruolo di Pogba

È la storia di un giovane ragazzo, Kidane, che lascia la sua famiglia per attraversare il Mediterraneo e sogna di giocare per il Paris Saint-Germain. All’interno del film – che uscirà nelle sale il 9 aprile 2025 – Pogba interpreta un educatore responsabile dei giovani calciatori. “4 Zeros” è il sequel di “3 Zeros” uscito 22 anni fa, nel 2002. All’interno del cast, spiccano altri due nomi provenienti dal mondo del calcio: Rolland Courbis e lo storico allenatore dell’Auxerre Guy Roux. Sospeso dal campionato italiano dallo scorso 11 settembre, per Pogba è l’inizio di un nuovo percorso, lontano da Torino.