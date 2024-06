Spuntano nuovi retroscena sulla rapina nella villa di Altavilla Vicentina di Roberto Baggio. I ladri – che avevano fatto irruzione nell’abitazione durante Italia-Spagna – avevano colpito e malmenato l’ex calciatore con un calcio di pistola (qui l’aggiornamento sulle sue condizioni) mentre i suoi familiari erano stati rinchiusi in una stanza. Da quanto emerge, i malviventi non avrebbero minimamente capito di chi fosse la villa e quantomeno di aver attaccato un’icona del calcio italiano. Il loro unico obiettivo sarebbe stato quello di rubare dei soldi.

I ladri non sapevano di chi fosse la casa: il retroscena

I malviventi non sapevano di chi fosse la casa: questo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni degli inquirenti. “È un’ipotesi che non si può escludere. Perché dalla dinamica dei fatti non emerge alcun interesse da parte loro per tutto quello che potrebbe aver vinto e accumulato Baggio in quanto campione”. Il loro unico interesse era concentrato sui soldi e depositati in cassaforte (come riportato dal Corriere della Sera). Una cassaforte che, a quanto pare, non ci sarebbe mai stata nella casa, motivo per cui è stato saccheggiato altro.

I ladri non avrebbero riconosciuto la casa del campione per la loro provenienza: secondo gli investigatori i rapinatori potrebbero provenire dall’Europa Est: non essendo particolarmente esperti di calcio, non erano a conoscenza della popolarità del Divin Codino. Per loro si sarebbe trattata di una rapina casuale, dunque, e senza l’obiettivo di colpire in maniera premeditata la casa del calciatore.

Inoltre, ci sono altri dettagli che hanno insospettito gli inquirenti: diversi fucili per la caccia – che Baggio tiene ben nascosti – sarebbero stati ritrovati a terra. Bisognerà chiarire se i ladri hanno cambiato idea sul portarli via dall’abitazione oppure se si è trattata di un’errata dinamica.