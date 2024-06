Vietato sbagliare. L’Italia non può più permettersi ulteriori passi falsi: contro la Croazia si deciderà il futuro degli Azzurri a Euro 2024 in chiave qualificazione agli ottavi di finale (le possibili avversarie: le combinazioni). L’ultima gara del gruppo B verrà disputata alla Red Bull Arena di Lipsia oggi, lunedì 24 giugno, alle ore 21. Di seguito, le indicazioni per dove poter vedere il match degli Azzurri contro la nazionale di Dalic e le probabili formazioni.

Euro 2024, Croazia-Italia, le probabili formazioni

Italia (4-1-4-1, probabile formazione): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Darmian; Jorginho; Cambiaso, Cristante, Barella, Chiesa; Retegui. Allenatore: Luciano Spalletti.

Croazia (4-3-2-1, probabile formazione): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic, Modric, Brozovic; Mario Pasalic, Sucic; Kramaric. Allenatore: Zlatko Dalic.

Euro 2024, Croazia-Italia: dove vedere in tv e streaming

Gli Europei in Germania (17esima edizione) potranno essere visti sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, canali 201 e 202) e in streaming su NowTV e Sky Go: per gli abbonati verranno trasmessi tutti i 51 match, di cui 20 in esclusiva.

Sulla Rai (e, dunque, in chiaro) sarà possibile guardare tutte le partite dell‘Italia. Gli altri match degli Europei saranno in chiaro sui canali Rai1 (dove verrà trasmessa l’Italia), Rai2, Rai SportHD e in streaming su RaiPlay (oltre che la copertura radiofonica integrale tramite Radio Rai).