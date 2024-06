Rapinato, malmenato e colpito con il calcio di una pistola mentre i suoi familiari sono stati rinchiusi in una stanza. Roberto Baggio ha subito una violenta rapina nella sua villa di Altavilla Vicentina durante Italia-Spagna. Attorno alle 22, una banda composta da 5 persone – tutte armate – è entrata nell’abitazione del Divin Codino per rubare orologi, gioielli e denaro.

L’ex calciatore ha ingaggiato una colluttazione ed è stato colpito in fronte con il calcio di una pistola. Quindi per oltre 40 minuti è stato rinchiuso in una stanza insieme ai familiari. Quando ha capito che i malviventi si erano dileguati ha sfondato la porta e ha dato l’allarme chiamando i carabinieri. I militari dell’Arma hanno acquisito le immagini delle videocamere e avviato le indagini. Al momento non è ancora stato quantificato il valore del bottino.

L’ex fantasista della Nazionale è stato portato al pronto soccorso di Arzignano, dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura in fronte. Il Pallone d’Oro, nativo di Caldogno (Vicenza), da circa 15 anni si è stabilito nella sua tenuta agricola, che si trova su una collina che sovrasta Altavilla Vicentina. La villa è isolata ed è al centro di un grande appezzamento di campagna e boschi. Roberto Baggio vive con la moglie Andreina e i suoi tre figli.