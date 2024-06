Rapinato e malmenato nella sua villa durante Italia-Spagna, Roberto Baggio è stato trasportato al vicino pronto soccorso di Arzignano. All’ex calciatore sono stati applicati alcuni punti di sutura sulla ferita causata da un colpo sferrato con il calcio della pistola da uno dei cinque malviventi che si sono introdotti nella sua villa di Altavilla Vicentina attorno alle 22 di giovedì, mentre il campione stava seguendo la seconda partita della Nazionale a Euro 2024.

Cosa è accaduto

La banda ha fatto irruzione nella casa del Divino Codino per rubare orologi e gioielli. Dopo essere stato colpito con il calcio di una pistola, Baggio è stato rinchiuso in una stanza insieme ai familiari per 40 minuti. Una volta capito che i malviventi si erano dileguati, l’ex calciatore ha sfondato la porta e ha chiamato i carabinieri, che stanno indagando sulla vicenda.

Dove vive Il Divin Codino

Da ormai circa 15 anni, Roberto Baggio si è stabilito nella sua tenuta agricola, che si trova su una collina che sovrasta Altavilla Vicentina. La villa è isolata ed è al centro di un grande appezzamento di campagna e boschi: il Divin Codino vive con la moglie Andreina e i suoi tre figli.