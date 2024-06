Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna, l’Italia di Luciano Spalletti può concludere la fase a gironi di Euro 2024 centrando massimo il secondo posto del gruppo B. Contro la Croazia – che verrà disputata oggi, lunedì 24 giugno alle 21 -, inutile dirà che sarà la partita decisiva. A seconda del risultato gli azzurri scopriranno chi sarà l’avversario nella fase ad eliminazione diretta.

Il programma e il calendario delle partite: dove vederle in TV

Euro 2024, Italia agli ottavi? Le possibili avversarie

Secondo posto (vittoria o pareggio)

In caso di successo o pareggio alla Red Bull Arena di Lipsia, l’Italia terminerebbe la fase a gironi al secondo posto. In virtù del posizionamento ottenuto, gli azzurri sfideranno la seconda classificata del gruppo A negli ottavi di finale, ovvero la Svizzera (decisivo il pareggio per 1-1 contro la Germania). Il prossimo incontro, dunque, verrebbe disputato sabato 29 giugno alle 18.

Terzo posto

Nel caso in cui l’Italia dovesse accedere alla fase ad eliminazione diretta come una tra le migliori terze del torneo, il prossimo avversario coinciderebbe con la squadra vincitrice del Gruppo E (Belgio, Romania, Slovacchia, Ucraina tutte a tre punti) o quella del Gruppo F (Portogallo). In questo caso la partita si giocherebbe lunedì 1 luglio a Francoforte alle 18, oppure martedì 2 luglio a Monaco di Baviera alle 21.

I criteri per decretare le migliori terze di Euro 2024

In caso di sconfitta contro la Croazia (e vittoria dell’Albania)

C’è anche la possibilità di poter terminare questi Europei già nella fase a gironi. In caso di sconfitta contro la Croazia e conseguente vittoria dell’Albania contro la Spagna, gli Azzurri si posizionerebbero al quarto posto nel gruppo B che non permetterebbe alcun tipo di ripescaggio.