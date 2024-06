Vietato sbagliare. Oggi, lunedì 24 giugno alle ore 21, l’Italia di Luciano Spalletti completa il suo percorso nella fase a gironi di Euro2024: la terza e ultima gara del gruppo B contro la Croazia alla Red Bull Arena di Lipsia. Vittoria (o pareggio) e sconfitta: il risultato finale può cambiare gli orizzonti – e il potenziale avversario – degli Azzurri (le possibili combinazioni per la fase ad eliminazione diretta). Nella partita decisiva, Spalletti stupisce tutti con una retromarcia: addio difesa a 4, varato il 3-5-2. Ma anche un duo inedito in attacco: fuori Chiesa e Scamacca, dentro Retegui e a sorpresa pure Raspadori.

Un’Italia inedita che sconfessa la linea tenuta dal ct contro lo Spagna. L’unica certezza è Donnarumma in porta. A proteggerlo una difesa a 3 con Matteo Darmian insieme a Bastoni e Calafiori. A sinistra c’è ancora Dimarco, che inizialmente sembrava essere indisponibile. C’è comunque ancora spazio per Di Lorenzo, che farà il quinto a destra. Non c’è quindi una maglia da titolare per Andrea Cambiaso. Centrocampo formato da Pellegrini, Jorginho e Barella, che si completano per caratteristiche. Davanti la coppia d’attacco Retegui-Raspadori. Una scelta che sa di bocciatura per Scamacca ma pure per Federico Chiesa.

Croazia (4-3-2-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic, Modric, Brozovic; Mario Pasalic, Sucic; Kramaric. Allenatore: Zlatko Dalic.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Pellegrini, Jorginho, Barella, Dimarco; Retegui, Raspadori. Allenatore: Luciano Spalletti.