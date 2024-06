Quale data vorreste assolutamente cancellare dal vostro calendario? La Nazionale italiana sceglierebbe quella odierna, il 24 giugno. Il motivo è molto semplice. Negli ultimi quattordici anni è coincisa con due tra le eliminazioni più clamorose (e inaspettate) degli Azzurri in una competizione internazionale, nella fase a gironi. Scaramanzia o meno, l’Italia di Luciano Spalletti si gioca la partita fondamentale di Euro 2024 contro la Croazia proprio oggi 24 giugno. Dopo Slovacchia e Uruguay ai Mondiali in Sudafrica e in Brasile, saranno Modric e compagni a rovinare la festa agli italiani?

Quella volta che Vittek sembrava Messi e Chiellini veniva fermato da un morso

Un gruppo – almeno sulla carta – semplice che si sarebbe dovuto passare senza problemi. Soprattutto da campioni in carica. E invece, il Mondiale del 2010 in Sudafrica è il primo (ma non l’ultimo) flop che apre il decennio della nazionale italiana. Clima subtropicale, Vuvuzela assordanti sulle tribune e Robert Vittek che si trasforma nell’attaccante più forte del momento L’abbaglio Slovacchia non è un miraggio: il calciatore della nazionale segna una storica doppietta e l’Italia di Marcello Lippi esce nella fase a gironi con Paraguay, Nuova Zelanda e appunto Slovacchia. Da ultima in classifica. Era il 24 giugno.

Stesso copione, stesso giorno ma quattro anni più tardi. Al caldo torrido si aggiunge il fascino delle spiagge di Copacabana. Ma la bellezza (e la soddisfazione) di tornare nella fase ad eliminazione diretta rimane utopia. L’Italia vola in Brasile in vacanza, in tutti i sensi. Eppure il convincente esordio vittorioso contro l’Inghilterra aveva fatto ben sperare. In un’anomala rosa guidata dal ct Cesare Prandelli, gli Azzurri devono vincere l’ultima gara della fase a gironi contro l’Uruguay dopo la sconcertante sconfitta per 1-0 contro la Costa Rica. La partita passa alla storia, ma non per il risultato finale: Luis Suarez morde Chiellini, Marchisio viene espulso e Diego Godin è il nuovo Vittek. Gli Azzurri, ancora una volta, escono dai Mondiali dopo una brutta figura. Un vero e proprio psicodramma.

Tutta una questione di numeri e coincidenze. O forse una maledizione? Cominciare a sfatare il tabù, a partire da questa sera contro la Croazia. Dopo il 13 e il 17, anche il 24 potrebbe aggiungersi alla categoria “numeri sfortunati”.