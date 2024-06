Oggi lunedì 24 giugno l’Italia affronta la Croazia: passare agli ottavi è una missione più che possibile. La Spagna è già certa del suo primo posto, ma ottenere il secondo comunque permetterebbe agli azzurri di avere un incrocio sulla carta agevole, contro la Svizzera, seconda classificata del Girone A. Una prospettiva rosea, anche perché in quello spicchio di tabellone dovrebbe finire anche la prima del Gruppo C, quello di un Inghilterra fino ad oggi tutt’altro che irresistibile. Con una vittoria o un pareggio contro la Croazia il secondo posto sarebbe certezza per l’Italia. In caso di sconfitta, invece, si aprono altri scenari, che dipendono dal risultato di Albania–Spagna e dalla classifica delle migliori terze.

La situazione nel Girone B

1 – Spagna 6 punti (+4)

2 – Italia 3 punti (0)

3 – Albania 1 punto (-1)

4 – Croazia 1 punto (-3)

Euro 2024 – Gironi, classifiche live e regolamento: chi passa agli ottavi di finale

L’ultima giornata del Girone B

Albania-Spagna (Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf) – 24 giugno, ore 21

Croazia-Italia (Red Bull Arena di Lipsia) – 24 giugno, ore 21

Il programma e il calendario delle partite: dove vederle in TV

Cosa serve all’Italia per passare agli ottavi come seconda

Il destino dell’Italia è tutto nelle mani della squadra di Spalletti: per passare agli ottavi come seconda deve vincere o pareggiare contro la Croazia. In caso di sconfitta, invece, l’unica possibilità per passare agli ottavi diventerebbe sperare di essere una delle 4 migliori terze.

L’altra ipotesi: l’Italia agli ottavi come miglior terza

Il regolamento di Euro 2024 prevede che anche le 4 migliori terze dei 6 gironi avranno un posto agli ottavi. Ovviamente, è uno scenario complesso da analizzare perché dipende anche dai risultati delle partite degli altri gironi. L’unica certezza è che l’Italia incrocerebbe poi una squadra arrivata prima nel suo girone. Con tre punti e una differenza reti ad oggi in perfetta parità (2 gol fatti e 2 subiti), anche con una sconfitta di misura gli azzurri possono sperare di passare da miglior terza. Ma devono tifare per la Spagna contro l’Albania.

Ecco quali sono tutte le combinazioni possibili

-l’Italia vince o pareggia contro la Croazia: gli azzurri passano come secondi

-l’Italia perde con la Croazia e l’Albania pareggia o perde con la Spagna: gli azzurri sono terzi e possono ancora sperare di passare

-l’Italia perde con la Croazia e l’Albania vince con la Spagna: gli azzurri vanno a casa