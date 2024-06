È l’estate di Euro 2024. Dal 14 giugno al 14 luglio 24 nazionali si sfidano in Germania, sede unica della 17esima edizione. La fase a gironi si svolge dal 14 al 26 giugno. Le 16 squadre rimanenti affronteranno la fase a eliminazione diretta degli ottavi di finale dal 29 giugno al 2 luglio. I quarti e le semifinali si svolgeranno su cinque giorni (dal 5 al 10 luglio). L’Olympiastadion di Berlino si prepara per l’evento più atteso: la finale, il 14 luglio alle ore 21. Di seguito il calendario e il programma completo degli Europei di calcio.

Europei 2024, il programma e il calendario delle partite

Fase a gironi (dal 14 al 26 giugno)

Seconda giornata

Croazia-Albania 2-2

Germania-Ungheria 2-0

Scozia-Svizzera 1-1

Slovenia-Serbia 1-1

Danimarca-Inghilterra 1-1

Spagna-Italia 1-0

Slovacchia-Ucraina (Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf) – 21 giugno, ore 15 (Gruppo E)

Polonia-Austria (Olympiastadion di Berlino) – 21 giugno, ore 18 (Gruppo D)

Olanda-Francia (Red Bull Arena di Lipsia) – 21 giugno, ore 21 (Gruppo D)

Georgia-Repubblica Ceca (Volksparkstadion di Amburgo) – 22 giugno, ore 15 (Gruppo F)

Turchia-Portogallo (Westfalenstadion di Dortmund) – 22 giugno, ore 18 (Gruppo F)

Belgio-Romania (RheinEnergieStadion di Colonia) – 22 giugno, ore 21 (Gruppo E)

Terza giornata

Svizzera-Germania (Waldstadion di Francoforte) – 23 giugno, ore 21 (Gruppo A)

Scozia-Ungheria (MHPArena di Stoccarda) – 23 giugno, ore 21 (Gruppo A)

Albania-Spagna (Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf) – 24 giugno, ore 21 (Gruppo B)

Croazia-Italia (Red Bull Arena di Lipsia) – 24 giugno, ore 21 (Gruppo B)

Olanda-Austria (Olympiastadion di Berlino) – 25 giugno, ore 18 (Gruppo D)

Francia-Polonia (Westfalenstadion di Dortmund) – 25 giugno, ore 18 (Gruppo D)

Inghilterra-Slovenia (RheinEnergieStadion di Colonia) – 25 giugno, ore 21 (Gruppo C)

Danimarca-Serbia (Allianz Arena di Monaco di Baviera) – 25 giugno, ore 21 (Gruppo C)

Slovacchia-Romania (Waldstadion di Francoforte) – 26 giugno, ore 18 (Gruppo E)

Ucraina-Belgio (MHPArena di Stoccarda) – 26 giugno, ore 18 (Gruppo E)

Georgia-Portogallo (Arena AufSchalke di Gelsenkirchen) – 26 giugno, ore 21 (Gruppo F)

Repubblica Ceca-Turchia (Volksparkstadion di Amburgo) – 26 giugno, ore 21 (Gruppo F)

Ottavi di finale (dal 29 giugno al 2 luglio)

2^ A – 2^ B – 29 giugno, ore 18 (ottavi n.1)

1^ A – 2^ C, 29 giugno ore 21 (ottavi n.2)

1^ C – 3^ D/E/F – 30 giugno, ore 18 (ottavi n.3)

1^ B – 3^ A/D/E/F – 30 giugno, ore 21 (ottavi n.4)

2^ D – 2^ E – 1 luglio, ore 18 (ottavi n.5)

1^ F – 3^ A/B/C – 1 luglio, ore 21 (ottavi n.6)

1^ E – 3^ A/B/C/D – 2 luglio, ore 18 (ottavi n.7)

1^ D – 2^ F – 2 luglio, ore 21 (ottavi n.8)

Quarti di finale (5-6 luglio) ore 18 e ore 21

Semifinali (9-10 luglio) ore 21

Finale – 14 luglio, ore 21 (Olympiastadion di Berlino)

Europei 2024, dove vedere in TV e streaming (Sky, Rai)

Gli Europei in Germania (17esima edizione) potranno essere visti sui canali Sky e in streaming su NowTV e Sky Go: per gli abbonati verranno trasmessi tutti i 51 match, di cui 20 in esclusiva.

Su Rai 1 (e in chiaro) sarà possibile guardare tutte le partite dell‘Italia. Oltre alle gare della nazionale italiana saranno trasmesse anche tutte quelle dai quarti di finale in poi, per arrivare dunque ad una copertura di 31 partite su 51. Inoltre, la tv pubblica garantirà la diretta di almeno una partita al giorno durante la fase a gironi e gli ottavi. Le gare saranno in chiaro sui canali Rai1 (dove verrà trasmessa l’Italia), Rai2, Rai SportHD e in streaming su RaiPlay (oltre che la copertura radiofonica integrale tramite Radio Rai).

Le partite dei gironi in chiaro sulla Rai

20 giugno Danimarca-Inghilterra ore 18.00 – Rai 2

20 giugno Spagna-Italia ore 21.00 – Rai 1

21 giugno Olanda-Francia ore 21.00 – Rai 1

22 giugno Turchia-Portogallo ore 18.00 – Rai 2

22 giugno Belgio-Romania ore 21.00 – Rai 1

23 giugno Svizzera-Germania ore 21.00 – Rai 1

24 giugno Croazia-Italia ore 21.00 – Rai 1

25 giugno Olanda-Austria ore 18.00 – Rai 2

25 giugno Inghilterra-Slovenia ore 21.00 – Rai 1

26 giugno Ucraina-Belgio ore 18.00 – Rai 2

26 giugno Georgia-Portogallo ore 21.00 – Rai 1

