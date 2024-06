“Barnabas Varga non è in pericolo di vita” La notizia più bella della serata di Euro 2024 arriva dalle parole in conferenza stampa dell’allenatore Marco Rossi al termine di Scozia–Ungheria (terminata 0-1). Il calciatore ungherese, nel corso dell’ultima partita del gruppo A, è stato vittima di un forte scontro contro il portiere della Scozia, Angus Gunn. Ad avere la peggio è stato proprio Varga che si è accasciato al suolo privo di sensi: portato via in barella e trasportato all’ospedale di Stoccarda. L’immagine del calciatore svenuto è stata occultata da un telo tenuto dau calciatori e dallo staff medico (la BBC ha condannato la Uefa TV di aver violato i protocolli circa la visione di immagini ritenute sensibili). Dopo i primi momenti di apprensione – con alcuni dei suoi compagni in lacrime – la Federazione ha voluto rassicurare tutti.

Euro 2024, Scozia-Ungheria: le condizioni di Varga

Il calciatore ha trascorso la notte nell’ospedale di Stoccarda. La Federazione, tramite un comunicato ufficiale, ha voluto rassicurare tutti circa le condizioni di Varga: “Diverse ossa del viso di Barnabás Varga si sono rotte nello scontro durante la partita e ha anche subito una commozione cerebrale. L’attaccante molto probabilmente verrà sottoposto a un intervento chirurgico“. L’Europeo del calciatore ungherese termina qui ma dopo il grande spavento è cosciente.

Scontro Varga-Gunn, le parole del portiere scozzese

Protagonista nella sfortunata vicenda e visibilmente sotto choc per quanto accaduto, al termine della partita il portiere scozzese Angus Gunn ha mostrato vicinanza al calciatore ungherese. “Mi sono ritrovato un po’ confuso per l’accaduto ma ho pensato di dover venire a parlarne e credo di aver fatto bene. È stata una situazione certamente dolorosa anche per me. Spero che adesso stia bene, ma non riesco a ricordare molto di quanto sia accaduto“.