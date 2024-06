“Gli Stati Uniti sono responsabili, l’azione non resterà impunita”. Si inasprisce ulteriormente lo scontro tra Usa e Russia per gli aiuti militari all’Ucraina. Il ministero della Difesa russo ha attribuito a Washington la responsabilità dell’attacco mortale a Sebastopoli (nella Crimea annessa alla Russia) con l’uso di missili Atacms. Nel raid, secondo Mikhail Razvozhayev il governatore di Sebastopoli insediato da Mosca, sono stati diversi i morti. Cinque le vittime tra cui tre bambini e altri cinque bambini sono in terapia intensiva. “Sfortunatamente, abbiamo attualmente 124 persone coinvolte, di cui tre bambini e due adulti morti. Inoltre, cinque bambini sono attualmente nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale cittadino”, ha dichiarato.

“Tutte le specifiche di volo per l’uso degli Atacms sono inserite dagli specialisti Usa sulla base dei propri dati di ricognizione satellitare. Per questo motivo la responsabilità dell’attacco missilistico deliberato contro i civili a Sebastopoli ricade innanzitutto su Washington che ha fornito queste armi all’Ucraina, e sul regime di Kiev, dal cui territorio è stato effettuato l’attacco”, afferma il ministero, scrivono Interfax e Tass, aggiungendo che tali azioni “non resteranno impunite”. Secondo la ricostruzione russa il missile Atacms lanciato dall’Ucraina, l’unico di cinque non intercettato è stato “deviato dalla sua traiettoria dalla difesa aerea è esploso sulla città”, ha denunciato il ministero della Difesa a Mosca. Molte delle vittime erano bagnanti sulla spiaggia di Uchkuyevka, a nord di Sebastopoli, dove sono precipitati frammenti del missile.

Il presidente russo Vladimir Putin è in contatto con l’esercito e i responsabili dei soccorsi poiché la cosa principale è fornire assistenza secondo quanto riferito a Ria Novosti dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Il presidente è in costante contatto con la direzione del blocco sociale e sanitario. La cosa principale ora è fornire tutta l’assistenza necessaria alle vittime. Il presidente è anche in costante contatto con i militari”.

Secondo il Washington Post gli Stati Uniti hanno concesso alle forze armate ucraine di colpire, con armi americane, fino a cento chilometri dentro il confine russo. Il prestigioso quotidiano Usa nell’articolo citava funzionari ucraini a condizione di anonimato, ma sottolineando allo stesso tempo che in quei cento chilometri non ci sono basi russe utilizzate per colpire obiettivi militari e civili all’interno dell’Ucraina. Le restrizioni imposte dagli americani, dicono dunque gli ucraini, limitano l’efficacia dell’utilizzo delle armi Usa oltreconfine. Anche se il fatto di permettere all’Ucraina di colpire obiettivi in Russia con armi statunitensi ha ridotto gli attacchi missilistici su Kharkiv. Ma l’esercito ucraino non ritiene di avere tanta libertà d’azione come sembrano suggerire le dichiarazioni dei funzionari della Casa Bianca e del Pentagono. “Né la portata, né la categoria delle armi” americane “sono sufficienti” contro la Russia, ha detto un funzionario ucraino al Washington Post pur affermando che “soprattutto in prima linea il nemico ha avvertito che possiamo colpire all’interno” del territorio russo.

Il via libera all’uso di armi americane contro obiettivi in Russia ”ha contribuito a ridurre gli attacchi terroristici contro Kharkiv”, ha detto un altro funzionario ucraino. “Ecco perché diciamo che una distanza più lunga (dove poter colpire, ndr) ci aiuterà a ridurre molto di più la capacità di Putin di continuare questa guerra”, ha aggiunto. Ma il presidente americano Joe Biden si è rifiutato di dare il via libera all’uso di armi statunitensi a lungo raggio, come il sistema missilistico tattico dell’esercito, o Atacms, lasciando che l’Ucraina continui a fare affidamento sui propri droni fatti in casa per attacchi all’interno della Russia. Per più di due anni, l’Amministrazione Biden ha rifiutato di consentire all’Ucraina di utilizzare armi fornite dagli Stati Uniti per colpire obiettivi all’interno della Russia, citando i timori di un conflitto diretto tra Stati Uniti e Russia. L’Ucraina si è quindi limitata a usare le armi statunitensi su obiettivi nell’Ucraina occupata dai russi. “Gli Stati Uniti hanno accettato di consentire all’Ucraina di sparare contro la Russia con armi fornite dagli Stati Uniti dove le forze russe stanno arrivando per tentare di conquistare il territorio ucraino”, ha detto un portavoce del Pentagono, il maggiore Charlie Dietz. “Non si tratta di una questione geografica o di un certo raggio, ma se la Russia sta attaccando o sta per attaccare dal suo territorio l’Ucraina, l’Ucraina ha la capacità di rispondere alle forze che la stanno colpendo da oltre confine”, ha aggiunto.

“Questo terrorismo russo con bombe aeree guidate deve essere fermato. Sono necessarie decisioni coraggiose dai nostri partner, in modo che possiamo colpire i terroristi russi e gli aerei da combattimento russi dove si trovano” aveva ha dichiarato con un post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, citato da Ukrinform, in reazione all’attacco aereo di due notti fa su una zona residenziale ad alta densità di Kharkiv che ha ucciso almeno 3 civili e ne ha feriti molti altri – un precedente bilancio parlava di 2 morti. Secondo Zelensky, l’Ucraina ha già dimostrato che è possibile proteggere la vita delle persone dai missili, “ripulendo le zone di lancio oltre il confine”. Ma è necessaria anche la protezione contro le bombe. Abbiamo bisogno di determinazione”, ha aggiunto, ricordando la ritrosia passata e presente di molti alleati occidentali, inclusi gli Stati Uniti, alla fornitura di armi a lungo raggio capaci di colpire in territorio russo.