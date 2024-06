Neanche il tempo di rifiatare dopo la lunga sfida contro Jan-Lennard Struff che Jannik Sinner torna in campo. Il numero uno al mondo sarà impegnato nella semifinale dell’Atp 500 di Halle contro il cinese Zhizhen Zhang per cercare di conquistare un posto in finale dove il vincente della sfida troverà uno tra Hubert Hurkacz e Alexander Zverev.

Il tennista cinese, 27 anni, è stata la rivelazione del torneo approdando alla sfida contro Sinner dopo aver eliminato Sebastian Ofner, la testa di serie numero 3 Daniil Medvedev e nei quarti Christopher Eubanks. Tutti match vinti in tre set, esattamente come l’altoatesino che ha battuto Tallon Griekspoor, Fabian Marozsan e, venerdì pomeriggio, il tedesco Struff.

Zhang è attualmente il numero 42 al mondo, la posizione più alta mai raggiunta nel ranking Atp durante la sua carriera né da un altro tennista cinese. I due non si sono mai affrontati: si tratta di un match senza precedenti. Buon giocatore di doppio (vanta una semifinale all’Australian Open), il 27enne ha come migliori risultati della sua carriera il terzo turno raggiunto nel 2023 agli Us Open e al Roland Garros, dove ha fatto bis quest’anno.

Il match tra Sinner e Zhang si gioca sabato con inizio previsto alle ore 15 al Gerry Weber Stadion. Sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis. Sarà inoltre possibile seguire la sfida in streaming sulle piattaforme NOW e SkyGo per chi ha un piano di abbonamento al bouquet sport.