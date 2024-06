C’è stato un momento in cui Jannik Sinner ha tremato: sotto di un set, con tre palle break da difendere che potevano lanciare Tallon Griekspoor verso una vittoria inaspettata. Invece da quella situazione ne è venuto fuori alla grande, da vero numero 1: alla fine Sinner ha vinto il suo match d’esordio stagionale sull’erba al terzo set, con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-2. Il campione altoatesino ha superato così il primo turno dell’Atp 500 di Halle, il primo scoglio nella preparazione verso Wimbledon. Un match complicato, perché l’olandese numero 27 al mondo ha servito benissimo per almeno metà partita, costringendo Sinner a giocarsi il primo set al tie-break. L’azzurro sembrava in controllo (avanti 4-0), ma poi ha perso 8 a 10. Sul 2 pari nel secondo, sotto 0-40 sul suo turno di battuta, Sinner ha improvvisamente cambiato marcia. Ha vinto 5 punti di fila, poi ha infilato il break che ha riportato in parità il conto dei set. Il più classico dei momenti di svolta: Griekspoor ha subito la batosta, Sinner è salito di livello e il terzo set è stato a senso unico.

La cronaca della partita

Il potenziale tabellone di Sinner nel torneo di Halle

1° turno: Griekspoor

2° turno: Marozsan

Quarti: Tsitsipas/Struff/Darderi

Semifinali: Medvedev/Bublik

Finale: Zverev/Rublev/Hurkacz/Berrettini