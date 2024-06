Soffrendo, in tre set, con due tie break. Ma è semifinale. Jannik Sinner sull’erba di Halle (Atp 500) in Germania riesce a battere in quasi due ore e mezza anche Jan-Lennard Struff (numero 41 del ranking) al termine di una partita complicata, in cui il tennista tedesco ha utilizzato al meglio il suo servizio, uno dei migliori del circuito. Il numero uno del mondo, dopo aver vinto il primo set per 6-2 è stato costretto a cedere il secondo al tie break dopo aver avuto molte occasioni per chiudere il match. Stessa dinamica anche nel terzo e decisivo set, risolto in un tie break in cui la superiorità di Sinner ha fatto la differenza. Buona prova del padrone di casa capace di annullare ben sedici palle break. Ora l’italiano aspetta di conoscere il nome del suo avversario in semifinale: affronterà il vincente tra il cinese Zhang Zhizhen e lo statunitense Christopher Eubanks.