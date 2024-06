Seconda vittoria per Sinner al torneo Atp di Halle e quarti di finale raggiunti, come lo scorso anno. Al numero 1 al mondo sono servite oltre due ore per sconfiggere l’ungherese Fabian Marozsan, n. 45 al mondo, con i parziali di 6-4, 6-7, 6-3. Il punto della partita? Come nel primo turno l’altoatesino regala un altro incredibile punto in tuffo, con annessa capriola. Per conoscere il prossimo avversario si dovrà attendere il vincente tra Tsitsipas e Struff.

Dopo la vittoria, il messaggio alla nazionale

Dopo un buon primo set, Sinner sbaglia nel secondo: il brutto tie-break permette a Marozsan di rientrare in gara. Poi, il numero 1 al mondo reagisce da campione: netto 6-3 nel set decisivo e qualificazione in tasca. Al termine della partita, il tennista ha lasciato un messaggio (ai microfoni di Sky Sport) per l’Italia di Luciano Spalletti impegnata questa sera, giovedì 20 giugno, contro la Spagna a Euro2024: “Ovviamente guarderò la partita, normalmente da solo in camera. Faccio il tifo, vi faccio un grande in bocca al lupo, tutti gli italiani sono con voi. Lottate, che è la cosa più importante. Poi speriamo di vincere la partita e non vedo l’ora di vedervi”.

Berrettini esce agli ottavi di finale

Per un italiano che sorride, ce n’è un altro che termina il suo cammino ad Halle. Matteo Berrettini perde in tre set (6-3; 4-6; 3-6) contro il tennista statunitense Marcos Giron. Dopo essere stato in vantaggio nel primo set, l’italiano si fa rimontare e perde l’occasione per poter accedere ai quarti di finale della competizione.

Atp 500 di Halle, dove vedere in tv e streaming

Il torneo – in programma dal 17 al 23 giugno – sarà visibile in diretta su Sky Sport (il canale di riferimento è Sky Sport Tennis) e in streaming su NowTV e SkyGo.