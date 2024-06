Intervento decisamente accalorato del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, in dichiarazione di voto sulla riforma dell’autonomia differenziata. Foti se l’è presa con le opposizioni – in particolar modo col Pd – citando i tentativi del passato, riusciti o meno, in cui il centrosinistra ha cercato di dare attuazione dell’articolo 116 della Costituzione (comma 3) che si occupa proprio di autonomia delle Regioni. L’intervento di Foti è stato un crescendo, finché alla fine il deputato, inanellando una serie di metafore e frasi fatte (“basta menare il can per l’aia” o “vi abbiamo beccato con le mani nella marmellata”), ha perso la voce, inaugurando buona fortuna, con intento ironico, al “camposanto” (anziché campo largo).