Il pareggio per 2-2 tra Croazia e Albania è una buona notizia per l’Italia di Luciano Spalletti. Nonostante non ci sia ancora la certezza automatica di essere qualificati agli ottavi di finale di Euro2024, aumentano le speranze e le possibilità. La qualificazione potrebbe arrivare nella giornata di domani, 20 giugno, quando la nazionale italiana scenderà in campo contro la Spagna. Ecco le possibili combinazioni in caso di vittoria, pareggio o sconfitta contro la Roja.

Le possibili combinazioni per Spagna-Italia

In caso di vittoria degli Azzurri

Se l’Italia dovesse battere la Spagna, Barella e compagni saranno sicuri della qualificazione agli ottavi di finale e del primo posto (in virtù del pareggio maturato tra Croazia e Albania)

In caso di pareggio

Se Italia e Spagna dovessero pareggiare, entrambe saranno quasi certe della qualificazione agli ottavi (in virtù del pareggio maturato tra Croazia e Albania): l’Italia si assicurerebbe il terzo posto, da capire se sarà abbastanza per rientrare nelle migliori terze. In chiave secondo posto, basterà non perdere poi contro la Croazia nell’ultimo turno. Il primo arriverebbe solo in caso di almeno un pareggio italiano e una sconfitta spagnola contro l’Albania. Solamente l’ultima partita della fase a gironi determinerà l’ordine.

In caso di sconfitta contro la Spagna

Se l’Italia dovesse uscire sconfitta dalla sfida contro la Spagna la qualificazione non sarebbe comunque compromessa (ma il primo posto sì): gli Azzurri potrebbero ancora passare come terzi, ma in questo caso si dovranno attendere tutte le sfide degli altri gruppi. Lo scontro contro la Croazia risulterà determinante anche in chiave secondo posto.

Gruppo B, la classifica attuale

Spagna 3 (una partita in meno) diff. reti: +3

Italia 3 (una partita in meno) diff. reti: +1

Albania 1 diff. reti: -1

Croazia 1 diff. reti: -3

