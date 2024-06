Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha presieduto la cerimonia di benvenuto di alto profilo organizzata a Pyongyang per il presidente russo Vladimir Putin, tenendo una parata militare in Piazza Kim Il-sung al posto dell’attesa sfilata del semplice picchetto d’onore. Le truppe nordcoreane in alta uniforme, diverse centinaia di soldati, hanno marciato al passo dell’oca sotto i due grandi ritratti dei leader, Putin e Kim, in una piazza riempita dai colori delle due bandiere nazionali e da decine di migliaia di persone. Dopo la cerimonia, lo zar ha annunciato la cooperazione bilaterale “basata sui principi di uguaglianza e di rispetto reciproco degli interessi” perché Russia e Corea del Nord “sono legate da diversi decenni da una solida amicizia e da stretti rapporti di vicinato”