La prima da numero 1 al mondo. Dopo la stagione sulla terra rossa – conclusasi con la sconfitta in semifinale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz – Jannik Sinner fa il suo esordio sull’erba nel torneo Atp 500 di Halle, in Germania. Tallon Griekspoor (n.23 al mondo) è il suo avversario al primo turno, in programma domani martedì 18 giugno (orario ancora da definire). L’inizio di un percorso che potrebbe portare anche a una finale tutta italiana contro Matteo Berrettini. Il tabellone di Sinner passa però innanzitutto da un ipotetico quarto di finale contro Tsitsipas e da una eventuale semifinale contro Medvedev. In corsa per agli azzurri anche Sonego, Darderi e Cobolli. Senza dimenticare la coppia Bolelli-Vavassori per il doppio.

Halle-Sinner e quel consiglio di Roger Federer

Ancora a secco di trionfi sull’erba, Jannik Sinner ricorda con grande emozione il torneo di Halle: nel 2019, infatti, il tennista italiano conobbe dal vivo Roger Federer. “Ricordo bene quell’edizione perché venni fermato da Luthi (storico allenatore di Federer) sulle scale dell’hotel per chiedermi se volessi scaldare Roger prima del suo match. Fu un’emozione speciale, incredibile. Non abbiamo giocato contro, ma ricordo bene tutte le sessioni di allenamento. Mi diede un consiglio: ‘cerca di divertirti e continua a lavorare duramente‘. Non mi disse altro, ma fu molto bello dividere il campo con lui”. Cinque anni dopo, l’opportunità di mettere in bacheca il primo torneo sull’erba. In attesa di Wimbledon.

Il potenziale tabellone di Sinner nel torneo di Halle

1° turno: Griekspoor

2° turno: Safiullin/Marozsan

Quarti: Tsitsipas/Struff/Darderi

Semifinali: Medvedev/Bublik

Finale: Zverev/Rublev/Hurkacz/Berrettini

Il tabellone dell’ATP500 di Halle ???? Il n°1 ATP Jannik Sinner ???????? sfiderà Griekspoor ???????? all’esordio. I 1T degli altri azzurri: • Darderi ???????? – Struff ????????

• Berrettini ???????? – Q

• Cobolli ???????? – Hurkacz ????????

• Sonego ???????? – Kecmanovic ???????? Berrettini al via con lo special exempt ???? pic.twitter.com/W5R8ZiGobU — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) June 15, 2024

Atp 500 Halle: non solo Sinner, in campo anche gli altri italiani

Sinner (Ita) vs Griekspoor (Ned)

Sonego (Ita) vs Kecmanovic (Srb)

Darderi (Ita) vs Struff (Ger)

Cobolli (Ita) vs Hurkacz (Pol)

Berrettini (Ita) vs Michelsen (Usa)

Sinner in doppio con Hurkacz

Non solo singolare: Jannik Sinner disputerà anche il torneo di doppio con Hubert Hurkacz; una coppia inedita in preparazione ai Giochi Olimpici (dove l’altoatesino giocherà insieme a Musetti). La coppia polacco-italiana esordirà contro gli americani Lammons-Withrow. Nel tabellone presenti anche la consueta coppia azzurra Bolelli-Vavassori: teste di serie n.1, debutteranno contro il duo Griekspoor-Struff.

Atp 500 di Halle, dove vedere in tv e streaming

Il torneo – in programma dal 17 al 23 giugno – sarà visibile in diretta su Sky Sport (il canale di riferimento è Sky Sport Tennis) e in streaming su NowTV e SkyGo.