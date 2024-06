Il momento tanto atteso è arrivato: lunedì 10 giugno la nuova classifica Atp sancisce che Jannik Sinner è ufficialmente il numero 1 al mondo, con 9,525 punti. È il primo italiano al vertice del ranking, il 29esimo tennista della storia a conquistare la prima posizione da quando nel 1973 è stato introdotto il sistema computerizzato. La conclusione del Roland Garros, con la vittoria di Carlos Alcaraz al quinto set contro Alexander Zverev, ha definitivamente dato forma alla top 10: lo spagnolo ha superato a sua volta Novak Djokovic, salendo alla posizione numero 2. La finale vale comunque al tedesco la conferma al quarto posto, davanti a Daniil Medvedev.

La nuova classifica Atp sembra anche delineare definitivamente l’inizio della nuova era del tennis, segnata dal dualismo tra Sinner e Alcaraz. L’italiano adesso ha un bottino di quasi mille punti di vantaggio e nei prossimi mesi la situazione potrebbe persino migliorare. Alcaraz infatti da qui a metà luglio deve difendere la vittoria al Queen’s (500 punti) e la vittoria a Wimbledon (2mila punti). Sinner invece deve difendere i quarti di finale ad Halle (90 punti) e la semifinale sull’erba di Londra (720 punti). Quindi, anche senza giocare, l’azzurro è certo di rimanere numero 1 almeno fino alla metà di luglio. Il terzo incomodo, Djokovic, rimarrà infatti ai box fino alle Olimpiadi dopo l’operazione al ginocchio: perderà altri punti e forse altre posizioni in classifica.

Per Sinner le vere difficoltà inizieranno da agosto in poi, quando dovrà cominciare a difendere i titoli vinti un anno fa in Canada (Masters 1000), a Pechino, a Vienna e poi il grande risultato delle Atp Finals. Dalla sua, rispetto ad Alcaraz, ci sono però gli Us Open: un anno fa l’azzurro uscì già agli ottavi, mentre lo spagnolo perse in finale contro Medvedev. Insomma, si profila una sfida tra i due nuovi campioni del tennis: non solo nei prossimi mesi, ma anche anni. Sinner però al momento, guardando alla classifica, può sorridere. E preparare al meglio Wimbledon: una vittoria nello Slam più prestigioso lo renderebbe quasi irraggiungibile fino al termine del 2024.

Ecco la top 10 del ranking Atp:

1. Jannik Sinner: 9,525 punti

2. Carlos Alcaraz: 8,580

3. Novak Djokovic: 8,360

4. Alexander Zverev: 6,885

5. Daniil Medvedev: 6,485

6. Andrey Rublev: 4,710

7. Casper Ruud: 4,025

8. Hubert Hurkacz: 3,905

9. Alex de Minaur: 3,845

10. Grigor Dimitrov: 3,775