“Durante la conferenza stampa post partita al Roland Garros mi è stato chiesto del mio calendario estivo sin da quando ha iniziato ad allenarmi sulla terra battuta. Ieri è stato annunciato che giocherò alle Olimpiadi estive di Parigi, le mie ultime Olimpiadi. Con questo obiettivo crediamo che la cosa migliore per il mio corpo sia non cambiare superficie e continuare a giocare sulla terra fino a quel momento. È per questo motivo che quest’anno mi mancherà giocare a Wimbledon“. Lo ha annunciato Rafa Nadal sui propri profili social: dopo averlo vinto per ben due volte in carriera, lo spagnolo non parteciperà alla competizione più suggestiva dell’anno. La prima tappa verso Parigi passa dal torneo Atp250 di Bastad, in Svezia.

Tra Wimbledon e Parigi, c’è Bastad

“Sono rattristato di non poter vivere quest’anno la fantastica atmosfera di quell’evento straordinario che sarà sempre nel mio cuore e stare con tutti i fan britannici che mi hanno sempre dato grande supporto”. Per trovare la giusta condizione fisica, però, il tennista spagnolo non intende fermarsi: “Per prepararmi ai Giochi Olimpici, giocherò il torneo a Bastad, in Svezia. Un torneo a cui ho giocato all’inizio della mia carriera e in cui mi sono divertito molto sia dentro che fuori dal campo. Non vedo l’ora di vedervi tutti lì”.

During my post match press conference at Roland Garros I was asked about my summer calendar and since then I have been practicing on clay. It was announced yesterday that I will play at the summer Olympics in Paris, my last Olympics. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 13, 2024

Dunque, Nadal si preparerà al meglio per il suo ultime grande evento della carriera, le Olimpiadi di Parigi. Nel frattempo, il capitano della nazionale spagnola di tennis, David Ferrer ha annunciato la coppia inedita che prenderà parte al doppio nel torneo dei Cinque cerchi: “Come tutti sapete e speravate, una delle coppie di doppio a Parigi 2024 sarà formata da Carlos Alcaraz e Rafa Nadal“.