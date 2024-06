Non ce l’ha fatta Matteo Berettini che cade in finale nel torneo Atp 250 di Stoccarda, su campi in erba, contro l’inglese Jack Draper, numero 40 Atp e testa di serie n.6. L’azzurro viene battuto in rimonta dopo aver dominato e vinto il primo set, con il punteggio di 6-3, ma cadendo negli altri due, 6-7, 4-6, dopo due ore e quattro minuti di gioco.

Il tennista romano, numero 95 della classifica Atp, era arrivato in finale dopo aver battuto, nel derby tutto italiano, Lorenzo Musetti, numero 30 e testa di serie n.5, in due set con il punteggio di 6-4,6-0, in appena 67 minuti di gioco. E l’azzurro era a caccia del suo terzo successo nel torneo tedesco.

“Congratulazioni a Jack (Draper), è stata una settimana e un match fantastico. Questa sconfitta mi farà male per un po’, ho vinto e ho perso partite come questa”, ha detto Berrettini dopo aver ricevuto il trofeo per il secondo posto. “Ringrazio il mio team, sappiamo cosa abbiamo passato, tanti su e giù – continua -. Mi piacerebbe farvi vedere cosa accade dietro le quinte, vi ringrazio per avermi accompagnato in questo mio ritorno”. E poi conclude: “Per il pubblico a casa, mi dispiace per aver perso ma grazie per il sostegno, siete i migliori“.