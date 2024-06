Buona la prima e non solo. L’Italia inizia Euro 2024 con il piede giusto vincendo contro l’Albania. Un risultato non scontato dopo l’avvio choc che vale il secondo posto nel gruppo B, dietro la Spagna. E giovedì è subito scontro diretto contro le Furie Rosse. Un match che potrebbe già decretare la prima posizione del girone. Ma gli Azzurri, dopo una sola partita, hanno già un piede agli ottavi di finale. Anzi, mezzo (o forse “tre quarti”). Certo è ancora presto per i calcoli matematici ma già si possono iniziare a fare i primi incastri, considerando anche gli altri gironi.

Per la Nazionale, infatti, è sufficiente un’altra vittoria per mettere in cassaforte la qualificazione. Non solo. Se gli Azzurri battono la Spagna e la Croazia non vince contro l’Albania, l’Italia sigilla il primo posto. Uno scenario complicato, ma non impossibile. E con 6 punti in tasca, la certezza degli ottavi è praticamente certa. Ma occorrerà aspettare mercoledì prossimo: alle ore 15 i croati affronteranno l’Albania di Sylvinho. Dunque, l’Italia scenderà in campo, il giorno dopo contro la Spagna, sapendo già il risultato dell’altra gara del gruppo B.

Poi non dimentichiamo del regolamento del torneo. Infatti, come nelle precedenti edizioni di Euro 2016 e Euro 2020, è previsto che passino il turno tutte le prime e le seconde dei sei gironi. Non solo. Ad accedere agli ottavi di finali sono anche le migliori quattro terze. Ecco perché con quattro, o addirittura già gli attuali 3 punti, si potrebbe strappare un biglietto di qualificazione. Non occorre andare tanto indietro per citare qualche esempio: otto anni fa, il Portogallo vinse Euro 2016, in finale contro la Francia, dopo essere stato ripescato come miglior terzo del suo gruppo.

Ma poi c’è anche il discorso della competitività. È naturale: chiudere primo o secondo significherebbe affrontare un ottavo decisamente alla portata. Mentre se si viene ripescati come terzi, si corre il rischio di giocarsela con una delle grandi (le big, prime classificate dei gruppi). Quindi, la strada migliore è cercare di strappare ora il primo posto del girone.

