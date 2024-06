Bagarre a Coffee break (La7) tra il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli e il vicepresidente del M5s Michele Gubitosa sull’aggressione subita ieri dal parlamentare pentastellato Leonardo Donno.

Rampelli, pur definendo “sproporzionata” e “inaccettabile” la reazione dei suoi colleghi di partito e di coalizione, accusa Donno di essere noto come “trasgressore”, puntando il dito contro i 5 Stelle: “Almeno dalla mattina di ieri ci sono state provocazioni che poi hanno esasperato il clima, perché uno può essere pure un monaco zen ma ha un limite nella sua pazienza”.

“Quindi, tutte le volte che mostreremo un cartello o una bandiera in Parlamento ci picchierete e ci aggredirete così? – insorge Gubitosa – Partirà lo squadrone ogni volta? Ditecelo. E ditelo anche a Biden che è appena sceso dall’aereo per il G7“.

Il vicepresidente della Camera sbotta nervosamente: “Nun me comincia’ a interrompere, tu devi imparare l’educazione. Sei un maleducato, un cafone, un provocatore seriale. E continui a dimostrare con questo tuo atteggiamento quanta pazienza ci voglia per stare in Aula ed essere insultati h 24 per giorni e giorni sia al Senato col premierato, sia alla Camera con l’autonomia differenziata“.

“Menateci”, commenta Gubitosa.

“E non avete imparato la lezione – continua Rampelli – perché il M5s è andato sotto del 10%. Io non credo che sia serio continuare ad atteggiarsi a provocatori seriali“.

“Picchiateci”, ripete il deputato dei 5 Stelle.

“E basta! – ammonisce il politico meloniano che poi accusa i 5 Stelle di voler intaccare la credibilità del governo Meloni proprio durante il G7 – Questa provocazione (di Donno, ndr), non a caso, coincide col G7, perché la sinistra, diversamente dalla destra che non lo ha mai fatto e mai lo farà, è abituata a denigrare la propria nazione quando al governo c’è il centrodestra. Ricordo l’avviso di garanzia consegnato al G7 di Napoli al presidente Berlusconi in diretta televisiva mondiale“.

“Ma cosa c’entra “, commenta Gubitosa.

La polemica riesplode nei minuti successivi quando Rampelli sfodera una metafora calcistica: “In una partita di calcio quando uno va verso il capitano dell’altra squadra, quest’ultima automaticamente fa quadrato e protegge il capitano. Vorrei anche invitarvi a vedere di che cosa è stato protagonista Donno non in questa legislatura, ma in tutte quelle in cui è stato parlamentare (in realtà, Donno è stato deputato solo nella precedente legislatura, oltre a quella attuale, ndr). Quindi, è un soggetto noto per essere un trasgressore“.

“Guardi che quella non è una squadra di calcio – ribatte Gubitosa – quelli sono squadristi“.