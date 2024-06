Un incontro che avrebbe potuto essere fatale. Prima il rinnovo con il Lecce fino al 2026, poi il salvataggio eroico. Come raccontato nell’edizione odierna di Tuttosport, c’è un retroscena che ha del clamoroso nell’incontro avvenuto tra Luca Gotti e il direttore generale dell’area tecnica giallorossa, Pantaleo Corvino, in un resort. Dopo la firma, nella notte l’edificio è stato colpito da un fulmine che ha provocato un incendio. L’allenatore ha messo in salvo Corvino andando a bussare con forza alla porta della stanza dove il dirigente stava dormendo, senza essersi accorto di nulla.

L’accaduto

Un gesto che vale più di un semplice rinnovo. Nello scorso weekend numerosi allenatori e dirigenti erano a Vittorio Veneto per una convention. Tra di loro c’erano anche Pantaleo Corvino e Luca Gotti, in trattativa per il rinnovo del contratto con il Lecce. Nella notte di domenica 9 giugno, un fulmine ha colpito proprio il resort in cui soggiornavano: Luca Gotti, accortosi delle fiamme sul pianerottolo dell’hotel, è andato a bussare con foga alla porta della stanza di Corvino mettendolo in salvo. Un retroscena, fortunatamente, a lieto fine concluso anche con il rinnovo del contratto. Luca Gotti, uomo salvezza in tutti i sensi.