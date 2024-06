A pochi giorni dall’inizio degli Europei in Germania è massima allerta per il rischio terrorismo. Secondo quanto riportato da tagesschau.de (il portale online del principale telegiornale della tv pubblica tedesca), all’aeroporto di Colonia-Bonn è stato arrestato – lo scorso venerdì, 7 giugno – un presunto sostenitore dell’Isis. Da quanto ricostruito, l’uomo aveva fatto domanda per partecipare come steward a Euro2024, che prenderanno il via il prossimo 14 giugno.

Si tratta di un 23enne che pare abbia una triplice cittadinanza: tedesca, polacca e marocchina. È stato accusato dal procuratore federale di aver sostenuto – nel mese di settembre dello scorso anno – un’organizzazione terroristica islamica, la cosiddetta ISPK (Stato Islamico Provint Khorasan), considerata dal ministro degli Interni Nancy Faeser “la più grande minaccia islamista in Germania”. Il 23enne infatti è accusato di aver effettuato un trasferimento di denaro su un conto appartenente proprio a un ramo del gruppo terroristico: il tutto sarebbe avvenuto tramite una criptovaluta dal valore di circa 1600 euro. In seguito all’arresto, il giudice della Corte federale di giustizia ha ordinato la custodia cautelare.

Voleva fare lo steward

Queste indagini sono in corso da febbraio, ma pochi giorni fa pare che il suo nome sia ricomparso in merito alla richiesta di poter essere accreditato come steward per gli Europei. L’uomo è stato fermato e arrestato perché prossimo a prendere un volo per Istanbul: gli investigatori della procura federale non volevano lasciarlo scappare.