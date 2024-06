Giuseppe Conte, attraverso un videomessaggio, ha commentato la rissa avvenuta ieri, mercoledì 12 giugno, alla Camera dei deputati. “È stata un’aggressione inaccettabile, se non fossero intervenuti i commessi, chissà come avrebbero conciato il nostro deputato, Leonardo Donno“. Poi ha lanciato l’iniziativa di martedì prossimo, in piazza Santi Apostoli, organizzata insieme ad Avs e Pd: “Diciamo no a questi tentativi di vile aggressione”. Poi ha parlato del Movimento 5 stelle: “Non c’è nessun clima di sconforto dopo le elezioni. Stiamo facendo una comune riflessione per capire come rafforzare le nostre battaglie. Il nostro obiettivo è cambiare il Paese. A breve avremo una grande assemblea costituente”.