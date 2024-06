“I toni sono aspri perché la battaglia è per la difesa dell’unità del Paese e la difesa della Costituzione e quindi la qualità della democrazia. Quel che è accaduto ieri è qualcosa che in dieci anni di attività Parlamentare non solo non avevo mai visto ma non mi ero neanche immaginato che potesse accadere. Per di più il verbale della seduta non menziona quanto accaduto. Una cosa molto grave. Abbiamo chiesto che venisse modificato il verbale, ma la maggioranza ha avuto il coraggio di votare contro. Di fatto il verbale afferma il falso perché nega l’evidenza. Per fortuna ci sono i video che tutti al giorno d’oggi possono fare”. Lo ha detto il deputato Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra in merito all’aggressione avvenuta ieri alla Camera e alle conseguenze dei lavori d’Aula di oggi. “All’assalto alla Costituzione – ha aggiunto – ora si aggiungono anche le aggressioni squadriste nell’aula di Montecitorio. Si è superato ogni limite. Noi non permetteremo questo clima e l’attacco alla Costituzione. Ci mobiliteremo in Parlamento e fuori”.