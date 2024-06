Chiudersi in una bolla per evitare ulteriori pressioni esterne. Nessun post o storia sui social: in occasione di Euro2024, Bellingham e compagni hanno deciso di disattivare i propri profili. Così l’Inghilterra si prepara ad affrontare il Gruppo C. Un’azione necessaria per evitare distrazioni di qualsiasi tipo, insulti e offese comprese, considerando i precedenti. Il ct Southgate non ha imposto alcuna regola: la decisione è stata presa in condivisione dai giocatori. D’altronde, ogni dettaglio può essere fondamentale per provare a vincere un trofeo che manca all’Inghilterra dal Mondiale di casa del lontano 1966.

Stop ai social

Un patto che potrebbe invertire il trend. Dopo la pesante sconfitta in finale a Wembley nel 2021, con quel “It’s coming home” diventato “It’s coming Rome”, non ci sono stati solo gli sfottò dell’Italia campione d’Europa. Infatti, sono stati molti gli insulti (anche a sfondo razzista) che hanno colpito i giocatori dell’Inghilterra: in particolar modo, i tifosi si sono scagliati contro Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, a causa dei rigori sbagliati.

Nel mese di maggio scorso, la polizia aveva assicurato che sarebbero state prese delle misure in questo senso. Non solo a Euro2020, gli insulti sono continuati anche dopo l’eliminazione dai Mondiali in Qatar: secondo i dati raccolti, erano stati pubblicati 1546 tweet offensivi. Harry Kane e Declan Rice furono gli unici a non ricevere nulla di tutto ciò perché disattivarono i loro account proprio durante le due competizioni.

La guida verso gli Europei

