Pensavate di averle sentite tutte? A mani basse, uno degli infortuni più clamorosi degli ultimi anni. Immagina disputare una stagione intera per aspettare l’evento calcistico più importante dell’anno e non parteciparvi per colpa di un triciclo: chiedere a Michal Sadilek. La Repubblica Ceca dovrà fare a meno del centrocampista per Euro2024: tra i giocatori più importanti della nazionale, il 25enne si dovrà limitare a fare lo spettatore. Tutto per una leggerezza commessa nel tempo libero concesso dal ct Ivan Hasek. La caduta gli ha procurato una lacerazione della tibia di una gamba. Eppure, la federazione non aveva dato indicazioni precise circa l’accaduto, parlando solo di “infortunio riportato in bicicletta”. Poi, la rettifica. “Inizialmente abbiamo affermato che Sadilek era caduto dalla bicicletta ed è questa informazione che abbiamo messo a disposizione dei media. E’ stato un errore non fornire informazioni complete e per questo motivo ci scusiamo con i media e con tutti gli appassionati”.

Il clamoroso infortunio: il precedente del triciclo

“Si tratta di una grande perdita per noi Sadilek è uno dei nostri giocatori più esperti ed ha anche indossato la fascia da capitano nell’ultima partita contro Malta. Gli auguro buona guarigione a nome di tutta la squadra”, ha dichiarato il ct della nazionale ceca. Secondo quanto riferito da “Isport”, il centrocampista del Twente aveva affittato un mountain go kart, ovvero una bici a tre ruote per scendere dalle piste del monte Planai (in Austria), luogo di raduno della nazionale. A causa di una buca, la sua caduta rovinosa gli è costata caro: 40 punti di sutura esterni e 20 interni. Sadilek non era solo: con lui, erano presenti altri due giocatori della Nazionale, Krejci e Jarusek.

Nella storia, però, non è il primo infortunio per colpa di un triciclo: David Batty lo sa bene. Nel 2000 l’ex calciatore inglese venne colpito da un triciclo giocattolo del figlio in casa sua: l’impatto gli causò un infortunio al tendine d’Achille. Come Sadilek, non partecipò agli Europei.

