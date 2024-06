Hamas accetta la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul cessate il fuoco ed è pronto a negoziare sui dettagli, ha dichiarato martedì a Reuters l’alto funzionario di Hamas Sami Abu Zuhri, dopo che Washington ha assicurato che si farà garante del fatto che Israele rispetti la sua parte di accordo.

“L’amministrazione statunitense sta affrontando una vera e propria prova per portare a termine i suoi impegni nel costringere l’occupazione a porre immediatamente fine alla guerra in attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”, ha dichiarato Abu Zuhri.

È un passo significativo, dopo il voto al Consiglio di sicurezza Onu di ieri, ma non è ancora un sì chiaro alla roadmap di Biden per arrivare al cessate il fuoco a Gaza e allo scambio di ostaggi.

Parallelamente, anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu “ha riaffermato il suo impegno” per il cessate il fuoco a Gaza, assicura il segretario di Stato americano Antony Blinken. Da lunedì, il capo della diplomazia Usa è impegnato nella sua ottava missione in Medio Oriente per promuovere un accordo tra Hamas e Israele per la fine del conflitto a Gaza.

Guterres Onu: “Cogliamo l’opportunità dell’accordo” – Intervenendo alla conferenza sugli aiuti per Gaza che si è aperta in Giordania, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha detto di “aver accolto favorevolmente l’iniziativa di pace” di Biden e ha “esortato tutte le parti a cogliere questa opportunità e raggiungere un accordo”. Guterres ha aggiunto che “l’unica via da seguire è quella verso una soluzione politica che apra un percorso diretto a una pace duratura basata su due Stati, Palestina e Israele, che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza con Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati”.

Blinken: Un segnale di speranza – Lunedì sera Blinken ha incontrato Netanyahu (dopo aver incontrato in Egitto il presidente Al Sisi), mentre martedì mattina, prima di partire alla volta della Giordania, ha visto l’ex generale Benny Gantz, leader del partito moderato “Unità nazionale” dimessosi domenica sera dal gabinetto di guerra. Gantz ha riferito sui social di aver garantito all’inviato Usa “che il partito sosterrà qualsiasi accordo responsabile sulla questione al di fuori del governo”. Per gli Stati Uniti la prima reazione è stata di Blinken, che ha parlato di “segnale di speranza”. Solo lunedì il capo della diplomazia americana ha sostenuto che “l’unico ostacolo” alla roadmap di Biden per il cessate il fuoco è rappresentato da Hamas.

Bombardamenti a Gaza city e al confine nord – Almeno otto persone sono state uccise, la maggior parte sono bambini, e diverse ferite in un attacco israeliano contro un appartamento residenziale a Gaza City, secondo informazioni dei media locali. Le forze israeliane hanno bombardato anche una casa nel quartiere Sheikh Radwan, uccidendo almeno una persona. Lo riferisce l’agenzia di stampa Wafa. L’Idf ha comunicato di aver colpito 35 diversi obiettivi nella Striscia con bombardamenti aerei nelle ultime 24 ore.

L’Idf ha confermato la morte di quattro suoi soldati a Rafah ieri, in un edificio imbottito di esplosivo usato come trappola da Hamas. Sette militari sono rimasti feriti. Un comandante di Hamas ieri è stato ucciso in alcuni scontri a fuoco in Cisgiordania. Nella notte, gli aerei israeliani hanno colpito un importante complesso del gruppo paramilitare sciita di Hezbollah, nella città di Baalbek a nord del Libano. Secondo l’Idf, la struttura apparteneva all’unità 4400, che gestisce il transito delle armi.