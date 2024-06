Da YouTube al Parlamento europeo. Fidias Panayiotou, videomaker cipriota da 2,6 milioni di follower, ce l’ha fatta: senza avere alcuna esperienza pregressa in politica o interesse per la materia, è diventato uno dei sei rappresentanti a vincere un seggio per il suo Paese. Il 24enne ha riscosso un successo niente male: con la sua lista personale, Fidias, ha raccolto il 19,4% dei voti, dietro solo al partito conservatore DISY (24,8%) e a quello comunista AKEL (21,5%). In particolare ha ottenuto il 40% delle preferenze dalla fascia d’età 18-24 anni e il 28% nella fascia 25-34, cioè quelle che seguono maggiormente le imprese bizzarre mostrate sul suo canale YouTube. La sua candidatura, proclamata lo scorso gennaio, aveva fatto scalpore: “Ho 23 anni e non ho mai votato in vita mia. Ma se non mi interesso mai, al potere ci saranno sempre gli stessi nerd. Per questo ho detto basta”.

L’affluenza alle urne a Cipro è stata poco sotto il 59%, in aumento rispetto al 45% delle elezioni del 2019, con gli analisti che hanno attribuito parte dell’aumento proprio al “fattore Fidias”. Panayiotou ha celebrato la sua vittoria con un incontro in piazza Eleftheria, nella capitale dell’isola, Nicosia, da cui ha detto: “Stiamo scrivendo la storia. Non solo a Cipro, ma a livello internazionale”. Lo youtuber ha definito la sua elezione “uno shock” e “un miracolo“: “I partiti dovrebbero prenderlo come un avvertimento che devono modernizzarsi e ascoltare la gente”, ha detto all’emittente statale CyBC. Fidias sta già lavorando per non tradire chi gli ha dato fiducia: “Ho trovato altri deputati qui a Cipro e ho iniziato a imparare alcune cose. È un nuovo capitolo della mia vita”. Poi la promessa di fondare un proprio partito per “non aderire ad alcuno schieramento europeo” e mantenere la propria indipendenza.